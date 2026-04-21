Путин заявил, что Россия знает, чем закончится СВО
21 апреля 202616:49
Россия знает, чем закончится спеиальная военная операция (СВО) на Украине. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе встрече с представителями муниципального сообщества он отметил, что, несмотря на это знание, «никаких публичных заявлений на этот счёт» пока не последует.
«Будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили», - заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что участники СВО воюют за выбор, который крымчане и севастопольцы сделали в 2014 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
