Путин: Ситуация в приграничных районах остается непростой
Ситуация в приграничных районах России остается непростой. Как пишут «Известия», об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с представителями муниципального сообщества он указал, что поддержка граждан является долгом государства, которое должно создать условия для того, «чтобы люди на своей земле оставались».
«Никуда не уходили, имели возможность не только всё воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше», — добавил российский лидер.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска продолжают расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
