Шойгу: Молдавия и ЕС пытаются выдавить группу российских войск из Приднестровья

Власти Молдавии при поддержке Евросоюза пытаются выдавить оперативную группу российских войск из Приднестровья. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он напомнил, что 17 апреля молдавская сторона «по формальному признаку» объявила персонами нон-грата командование ОГРВ в Приднестровье.

«Таким образом... фактически лишили руководство группировки законной возможности передвижения за пределы региона», - сказал Шойгу.

Ранее депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что президент Молдавии Майя Санду проводит политику, которая может привести к утрате страной государственного суверенитета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:ПриднестровьеМолдавияВооруженные Силы РФСергей Шойгу

Горячие новости

Все новости

партнеры