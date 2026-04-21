Шойгу: Молдавия и ЕС пытаются выдавить группу российских войск из Приднестровья
Власти Молдавии при поддержке Евросоюза пытаются выдавить оперативную группу российских войск из Приднестровья. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Он напомнил, что 17 апреля молдавская сторона «по формальному признаку» объявила персонами нон-грата командование ОГРВ в Приднестровье.
«Таким образом... фактически лишили руководство группировки законной возможности передвижения за пределы региона», - сказал Шойгу.
Ранее депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что президент Молдавии Майя Санду проводит политику, которая может привести к утрате страной государственного суверенитета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
