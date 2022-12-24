На Западе рассказали о причинах поездки Зеленского в Вашингтон

Пользователи Twitter резко прокомментировали публикацию президента Украины Владимира Зеленского с одобрением решения конгресса США о выделении очередной финансовой помощи Киеву. Пользователи считают, что финансирование Украины Вашингтоном – это схема по отмыванию денег. Они также предположили, что поездка Зеленского в Вашингтон связана с проигрышем на поле боя, передает РИА Новости.

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«Украина проигрывает. Именно поэтому "мистер З" в Вашингтоне просит больше денег и установки Patriot», — считает j8son4.

«Все это – отмывание денег! А что насчет наших границ, наших бездомных?» — поинтересовался thomasw83242058.

«Надеюсь, что ваша жена будет рада потратить еще 40 тысяч на шоппинг благодаря Штатам», — съязвил redinthecloset.

Зеленский посетил США 21 декабря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Украинский президент встретился с Байденом в Белом доме. Позже Вашингтон объявил о выделении Киеву нового масштабного пакета военной помощи на $1,85 млрд.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:ПомощьКонфликтУкраинаВашингтонБайденВладимир Зеленский
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