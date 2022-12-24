На Западе рассказали о причинах поездки Зеленского в Вашингтон
Пользователи Twitter резко прокомментировали публикацию президента Украины Владимира Зеленского с одобрением решения конгресса США о выделении очередной финансовой помощи Киеву. Пользователи считают, что финансирование Украины Вашингтоном – это схема по отмыванию денег. Они также предположили, что поездка Зеленского в Вашингтон связана с проигрышем на поле боя, передает РИА Новости.
«Украина проигрывает. Именно поэтому "мистер З" в Вашингтоне просит больше денег и установки Patriot», — считает j8son4.
«Все это – отмывание денег! А что насчет наших границ, наших бездомных?» — поинтересовался thomasw83242058.
«Надеюсь, что ваша жена будет рада потратить еще 40 тысяч на шоппинг благодаря Штатам», — съязвил redinthecloset.
Зеленский посетил США 21 декабря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Украинский президент встретился с Байденом в Белом доме. Позже Вашингтон объявил о выделении Киеву нового масштабного пакета военной помощи на $1,85 млрд.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 986 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+8 004 / сут.
- Виктор Орбан считает, что мир на Украине зависит от США
- На Украине уничтожили двух грузинских наемников
- На Западе рассказали о причинах поездки Зеленского в Вашингтон
- В Чечне анонсировали прямую линию Кадырова в конце декабря
- Что известно о пожаре в доме престарелых Кемерове
- В Курской области ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи
- Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом
- Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове выросло до 22
- Воронежские власти извинились за срабатывание учебных сирен ГО в регионе
- Стала известна предварительная причина пожара в доме престарелых в Кемерове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru