Российские военные отбили у ВСУ окраины Двуречного в Харьковской области

Российские военные выбили бойцов Вооруженных сил Украины с позиций на западных окраинах поселка Двуречное в Харьковской области, сообщило Минобороны.

Минобороны РФ рассказало об ударах по ВСУ на нескольких направлениях

«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области», — сообщают в оборонном ведомстве.

Также говорится, что авиация и артиллерия смогли нанести удар по подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ вблизи населенных пунктов Крахмальное и Берестовое.

В результате у противника уничтожено более 30 военнослужащих; две боевые бронированные машины; три автомобиля.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные в ходе специальной военной операции наносят удары по противнику управляемыми снарядами с высокой точностью с помощью новейших реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВСУУкраинаРоссияМинобороны
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