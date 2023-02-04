Российские военные отбили у ВСУ окраины Двуречного в Харьковской области
Российские военные выбили бойцов Вооруженных сил Украины с позиций на западных окраинах поселка Двуречное в Харьковской области, сообщило Минобороны.
«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области», — сообщают в оборонном ведомстве.
Также говорится, что авиация и артиллерия смогли нанести удар по подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ вблизи населенных пунктов Крахмальное и Берестовое.
В результате у противника уничтожено более 30 военнослужащих; две боевые бронированные машины; три автомобиля.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные в ходе специальной военной операции наносят удары по противнику управляемыми снарядами с высокой точностью с помощью новейших реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 681 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+406 тыс. / сут.
- Российские военные отбили у ВСУ окраины Двуречного в Харьковской области
- Пригожин обратился в РКН с просьбой проверить работу RTVI
- Депардье назвал себя русским в ответ на вопрос об СВО
- В МИД Франции объяснили звонки Макрона Путину просьбами Зеленского
- Заплатит конечный потребитель. Цены на нефть «перестроились» из-за политики
- Еврокомиссия утвердила потолок цен на российские нефтепродукты
- СМИ: США нарушили собственное обещание поставками дальнобойных ракет GLSDB Киеву
- СМИ: Оружие Запада не поможет Украине из-за долгих сроков поставок
- Собянин рассказал о проекте социальной помощи для пациентов больниц
- Захарова опубликовала статью журналиста об отношении австрийцев к Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru