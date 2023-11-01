Арестович опубликовал политическую программу для Украины из 14 пунктов
Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в перечень террористов и экстремистов) представил свою политическую программу, состоящую из 14 пунктов. Сообщение появилось в его Telegram-канале.
Арестович предложил ввести на Украине чрезвычайное положение в сфере национальной безопасности, экономики, финансов и энергетики.
По его мнению, ключевую ставку необходимо снизить до 7%. Арестович предложил внести существенные правки в Налоговый и Таможенный кодексы.
Экс-советник офиса президента полагает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны перейти к оборонительной стратегии. Это позволит сохранить как можно больше жизней, считает он.
В октябре украинская полиция завела уголовное дело в отношении Арестовича. Депутат Верховный рады Инна Совсун обвинила его в пропаганде культа жестокости и неподобающем отношении к женщинам, передает «Радиоточка НСН».
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