Арестович опубликовал политическую программу для Украины из 14 пунктов

Арестович предложил ввести на Украине чрезвычайное положение в сфере национальной безопасности, экономики, финансов и энергетики.

По его мнению, ключевую ставку необходимо снизить до 7%. Арестович предложил внести существенные правки в Налоговый и Таможенный кодексы.

Экс-советник офиса президента полагает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны перейти к оборонительной стратегии. Это позволит сохранить как можно больше жизней, считает он.

В октябре украинская полиция завела уголовное дело в отношении Арестовича. Депутат Верховный рады Инна Совсун обвинила его в пропаганде культа жестокости и неподобающем отношении к женщинам, передает «Радиоточка НСН».

