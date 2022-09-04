Арестович признался, что приукрашивал реальное положение дел украинских войск в спецоперации

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что не рассказывал об истинном положении ВСУ в ходе спецоперации на Украине.

Американский правозащитник заявил, что Amnesty International разоблачила ложь Зеленского

«Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо», — цитирует РИА Новости его слова в интервью «Фейгин Live»*.

Ранее бригадный генерал ВС США Марк Киммитт заявил, что у НАТО возникли проблемы с недостатком оружия для Украины из-за того, что «темпы потребления на поле боя превысили производство».

* Фейгин Марк Захарович внесен в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 8.04.2022.

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Фото: president.gov.ua
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