Арестович признался, что приукрашивал реальное положение дел украинских войск в спецоперации
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что не рассказывал об истинном положении ВСУ в ходе спецоперации на Украине.
«Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо», — цитирует РИА Новости его слова в интервью «Фейгин Live»*.
Ранее бригадный генерал ВС США Марк Киммитт заявил, что у НАТО возникли проблемы с недостатком оружия для Украины из-за того, что «темпы потребления на поле боя превысили производство».
* Фейгин Марк Захарович внесен в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 8.04.2022.
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