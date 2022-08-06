Американский правозащитник заявил, что Amnesty International разоблачила ложь Зеленского

Организация Amnesty International раскрыла ложь президента Украины Владимира Зеленского и западных ресурсов о военных преступлениях украинской армии. Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

Генсек Amnesty International поддержала доклад о преступлениях ВСУ

Ранее специалисты Amnesty International заявили, что ВСУ нарушают международные правовые нормы, размещая боевую технику в гражданских объектах и подвергая риску мирных жителей. В Киеве раскритиковали правозащитников, обвинив в попытках «переложить ответственность на жертву».

«Теперь Зеленский намекает, что Amnesty International "попала под чары кремлевской пропаганды", указав на очевидные факты о том, что украинские силы используют мирных жителей в качестве живого щита, о чем западная пресса не рассказала бы», — отметил Барака в Twitter.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ПравозащитникиСШАВладимир ЗеленскийВСУУкраина
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