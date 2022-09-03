Американский генерал назвал сокращение поставок передового оружия катастрофой для ВСУ

Сокращение поставок Киеву передовых систем вооружения грозит катастрофическими последствиями для украинских войск, считает бригадный генерал ВС США Марк Киммитт. Об этом он пишет в своей статье для The Wall Street Journal.

СМИ: В Пентагоне создали рабочую группу для ускорения поставок оружия союзникам

Эксперт указал, что в одном из последних пакетов военной помощи Украине содержатся гаубицы 105 мм и артиллерийские боеприпасы меньшего калибра. По мнению Киммитта, это указывает на проблемы с запасами оружия в НАТО.

«Последние системы устарели и менее продвинуты, чем те, которые поставлялись на сегодняшний день. Это может указывать на то, что темпы потребления на поле боя превысили производство», — подчеркнул генерал.

Как отметил военачальник, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо признать, что сокращение пополнения запасов оружия будет иметь катастрофические последствия для ВСУ; в связи с этим Киеву следует задуматься о переговорах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеСШАВСУУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры