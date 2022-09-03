Американский генерал назвал сокращение поставок передового оружия катастрофой для ВСУ

Эксперт указал, что в одном из последних пакетов военной помощи Украине содержатся гаубицы 105 мм и артиллерийские боеприпасы меньшего калибра. По мнению Киммитта, это указывает на проблемы с запасами оружия в НАТО.

«Последние системы устарели и менее продвинуты, чем те, которые поставлялись на сегодняшний день. Это может указывать на то, что темпы потребления на поле боя превысили производство», — подчеркнул генерал.

Как отметил военачальник, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо признать, что сокращение пополнения запасов оружия будет иметь катастрофические последствия для ВСУ; в связи с этим Киеву следует задуматься о переговорах.

