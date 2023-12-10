Арестович* не увидел позитивных сценариев для Украины

В первом случае Украину ждет «третий майдан, на этот раз, однако, вооруженный». На этом фоне он прогнозирует договорённости о прекращении Боёв на украинской земле между Россией и США и Китаем.При этом, уверен Арестович, будут происходить нарушения режима прекращения огня. Ещё одним обстоятельствам, которая усугубить ситуацию, будет возвращение бойцов ВСУ в условия мирной жизни. По мнению Арестовича, это породит локальные конфликты.



По второму варианту, Украина продолжит боевые действия при поддержке Запада, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут достичь победы, отмечает украинский политик.

Третий вариант, считает Арестович из области фантастики.

«Запад вдруг опомнится, передаст нам огромное количество оружия и другой помощи. Тогда мы перейдем в наступление. Но, честно говоря, я не вижу позитивного сценария для Украины в 2024 году», – рассказал он.

Ранее Арестович сообщил о конфликте между Владимиром Зеленским и военным руководством страны. В интервью испанской газете El Mundo он назвал ненормальной ситуацию, когда «главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



