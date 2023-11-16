Против Арестовича на Украине возбудили уголовное дело

На Украине против экс-советника офиса Зеленского Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возбудили уголовное дело. Об этом в своих социальных сетях написала депутат Верховной рады Наталья Пипа.

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Она уточнила, что получила информацию о возбуждении дела в Нацполиции страны. При этом она не написала, по какой статье было возбуждено дело.

Арестович сам пожаловался на Пипу из-за ее слов об одессите, который распевал во Львове песни Цоя на русском языке. Пипа тогда заявила музыканту, что русский язык во Львове якобы запрещен с октября.

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