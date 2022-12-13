Арестович заявил об усталости Владимира Зеленского
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону (внесён в пречень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также в список Минюста физлиц – иноагентов), что Владимир Зеленский сильно устал.
По его словам, украинский лидер до начала спецоперации и после - это «два разных человека», у которых «даже глаза разные».
«Я уже не говорю о временах «Квартала 95»... Это ж гонка бесконечная, очень тяжёлая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек тоже уставший», — объяснил он.
Ранее Зеленский заявил, что обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возможное расширение зернового коридора, сообщает RT.
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