Арестович заявил об усталости Владимира Зеленского

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону (внесён в пречень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также в список Минюста физлиц – иноагентов), что Владимир Зеленский сильно устал.

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По его словам, украинский лидер до начала спецоперации и после - это «два разных человека», у которых «даже глаза разные».

«Я уже не говорю о временах «Квартала 95»... Это ж гонка бесконечная, очень тяжёлая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек тоже уставший», — объяснил он.

Ранее Зеленский заявил, что обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возможное расширение зернового коридора, сообщает RT.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский
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