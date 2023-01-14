СМИ: В нескольких областях Украины слышны взрывы

Взрывы раздаются в трех южных областях Украины, сообщает украинское издание «Страна».

Киевские власти рассказали о повреждении объекта инфраструктуры

По данным издания, взрывы произошли в Винницкой, Николаевской и Одесской областях. Журналисты предполагают, что может работать ПВО.

Также сообщается, что взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области, передает агентство УНИАН.

Ранее стало известно, что сигнал воздушной тревоги объявлен на всей территории Украины, следует из данных официального ресурса для оповещения граждан.



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