СМИ: В нескольких областях Украины слышны взрывы
14 января 202316:54
Взрывы раздаются в трех южных областях Украины, сообщает украинское издание «Страна».
По данным издания, взрывы произошли в Винницкой, Николаевской и Одесской областях. Журналисты предполагают, что может работать ПВО.
Также сообщается, что взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области, передает агентство УНИАН.
Ранее стало известно, что сигнал воздушной тревоги объявлен на всей территории Украины, следует из данных официального ресурса для оповещения граждан.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 102 / сут.
Умерли
394 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 887 / сут.
- Изучить все, что сделала Чурикова. Режиссеры поделились воспоминаниями об актрисе
- Представитель Эрдогана: Мирный план по Украине потерпит провал без Росси
- СМИ: В нескольких областях Украины слышны взрывы
- Президент Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким актрисы Чуриковой
- Захарова рассказала о запрете на въезд в РФ главам МИД и Генштаба Великобритании
- Российские военные уничтожили диверсантов ВСУ в Харьковской области
- Под Брянском ПВО сбилу украинскую ракету «Точка У»
- Публика сможет попрощаться с Инной Чуриковой в «Ленкоме» 17 января
- Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова
- «Звездопад». Знаменитости лишаются работы и доходов
14 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru