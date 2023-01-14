СМИ: В нескольких областях Украины слышны взрывы

По данным издания, взрывы произошли в Винницкой, Николаевской и Одесской областях. Журналисты предполагают, что может работать ПВО.



Также сообщается, что взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области, передает агентство УНИАН.



Ранее стало известно, что сигнал воздушной тревоги объявлен на всей территории Украины, следует из данных официального ресурса для оповещения граждан.





