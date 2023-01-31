СМИ: Запад безрассуден из-за намерения победить Путина

Страны Запада дошли до безрассудства в своем стремлении победить российского лидера Владимира Путина, сообщает Bloomberg.

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Издание ссылается на новые обязательства, которые взяли на себя США и их союзники по Североатлантическому альянсу, отправляя танки Киеву. «Такая жажда победить Россию приобретает опасный и безрассудный поворот. Особенно если вспомнить оглушительное фиаско, которыми заканчивались геополитические игры Запада в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке», — говорится в статье.

Bloomberg призывает пересмотреть политику в отношении кризиса вокруг Украины и признать угрозу возможной эскалации в случае втягивания сил НАТО в конфликт.

Несмотря на обещания стран, входящих в Североатлантический альянс предоставить тяжелое вооружение, Украина не сможет долго противостоять России. Против Киева работают такие факторы, как логистика, география и арифметика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападПрезидент РФВладимир Путин
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