Издание ссылается на новые обязательства, которые взяли на себя США и их союзники по Североатлантическому альянсу, отправляя танки Киеву. «Такая жажда победить Россию приобретает опасный и безрассудный поворот. Особенно если вспомнить оглушительное фиаско, которыми заканчивались геополитические игры Запада в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке», — говорится в статье.

Bloomberg призывает пересмотреть политику в отношении кризиса вокруг Украины и признать угрозу возможной эскалации в случае втягивания сил НАТО в конфликт.

Несмотря на обещания стран, входящих в Североатлантический альянс предоставить тяжелое вооружение, Украина не сможет долго противостоять России. Против Киева работают такие факторы, как логистика, география и арифметика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

