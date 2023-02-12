В США сообщили о скорой кульминации конфликта на Украине
Конфликт вокруг Украины приближается к своей кульминации, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского политолога Джорджа Фридмана.
По его словам, украинские Вооруженные силы ослаблены, поэтому скором времени может произойти переломный момент. При этом, по его словам, армия России чувствует себя куда увереннее украинской. Фридмана отметил, что Киев рискует столкнуться с «серьезными трудностями». Он назвал отсутствие ракет большой дальности главной слабостью ВСУ.
Президент России Владимир Путин потерял Украину, считает президент США Джо Байден. По мнению политика, «нет никакого шанса», что российский президент «справится» в ситуации с украинским кризисом.
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