Американский военкор заявил, что ВСУ намеренно обстреливали Донецк во время выборов
13 сентября 202302:38
Украинские солдаты намеренно наносят удары по гражданским объектам в Донецке, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom военный корреспондент из США Патрик Ланкастер.
Это происходило, в том числе, во время выборов. Отмечается, что каждый день мирные жители погибают из-за обстрелов Киева, многие дома и квартиры повреждены.
Ланкастер отмечает, что власти Украины презирают жителей Донбасса, при этом надеясь вернуть их под свой контроль.
Ранее ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru