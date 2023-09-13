Американский военкор заявил, что ВСУ намеренно обстреливали Донецк во время выборов

Украинские солдаты намеренно наносят удары по гражданским объектам в Донецке, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom военный корреспондент из США Патрик Ланкастер.

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Это происходило, в том числе, во время выборов. Отмечается, что каждый день мирные жители погибают из-за обстрелов Киева, многие дома и квартиры повреждены.

Ланкастер отмечает, что власти Украины презирают жителей Донбасса, при этом надеясь вернуть их под свой контроль.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДонецк

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