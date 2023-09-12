МИД России: Запад организовал более 170 тысяч кибератак за время выборов

Западные страны во время прошедших выборов в России организовали более 170 тысяч кибератак, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Геннадия Аскальдовича.

Боррель: Евросоюз не признает выборы в Крыму и новых регионах России

По его словам, причиной атак стало то, что «на Западе серьезно расстроены успехами российской власти».

Ранее в Кремле заявили, что результаты выборов говорят об абсолютной поддержке Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com // Алексей М
ТЕГИ:ВыборыМИД РФХакеры

Горячие новости

Все новости

партнеры