МИД России: Запад организовал более 170 тысяч кибератак за время выборов
12 сентября 202304:36
Западные страны во время прошедших выборов в России организовали более 170 тысяч кибератак, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Геннадия Аскальдовича.
По его словам, причиной атак стало то, что «на Западе серьезно расстроены успехами российской власти».
Ранее в Кремле заявили, что результаты выборов говорят об абсолютной поддержке Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД России: Запад организовал более 170 тысяч кибератак за время выборов
- Ким Чен Ын едет в Россию на спецпоезде
- В Минтрансе рассказали о правилах питания пассажиров на верхних полках поездов
- Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки
- Привычка хрустеть шеей может привести к инсульту
- Количество отравившихся едой от «Грин Бокс» в Петербурге превысило 240 человек
- Полиция заинтересовалась инцидентом с голым мужчиной на детской площадке в Горячем ключе
- СМИ: бойца UFC Асхабова задержали за ограбление итальянца на Пхукете
- Пропавшими после наводнений в Ливии числятся более 5 тысяч человек
- Шапки-ушанки стали хитом оружейной выставки в США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru