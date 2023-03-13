Американский полковник не исключил, что США помогут Украине атаковать Крым

По его словам, американские власти передают Украине материалы, оружие и разведывательные данные, необходимые для планирования атаки. Как указал эксперт, речь будет идти о прокси-атаке, о чем свидетельствуют слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая назвала военные объекты в Крыму легитимными целями для Украины.

Риттер отметил, что такие заявления можно расценить как подтверждение того, что США официально вступили в противостояние на Украине.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск обвинил замгоссекретаря США Викторию Нуланд в разжигании конфликта на Украине.

