Американский полковник не исключил, что США помогут Украине атаковать Крым

Если Вашингтон решат оказать поддержку Киеву в подготовке наступления на Крым, то это будет осуществляться по трем направлениям, сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер.

Захарова ответила на заявление Нуланд о Крыме

По его словам, американские власти передают Украине материалы, оружие и разведывательные данные, необходимые для планирования атаки. Как указал эксперт, речь будет идти о прокси-атаке, о чем свидетельствуют слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая назвала военные объекты в Крыму легитимными целями для Украины.

Риттер отметил, что такие заявления можно расценить как подтверждение того, что США официально вступили в противостояние на Украине.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск обвинил замгоссекретаря США Викторию Нуланд в разжигании конфликта на Украине.

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