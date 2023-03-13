Американский полковник не исключил, что США помогут Украине атаковать Крым
Если Вашингтон решат оказать поддержку Киеву в подготовке наступления на Крым, то это будет осуществляться по трем направлениям, сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер.
По его словам, американские власти передают Украине материалы, оружие и разведывательные данные, необходимые для планирования атаки. Как указал эксперт, речь будет идти о прокси-атаке, о чем свидетельствуют слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая назвала военные объекты в Крыму легитимными целями для Украины.
Риттер отметил, что такие заявления можно расценить как подтверждение того, что США официально вступили в противостояние на Украине.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск обвинил замгоссекретаря США Викторию Нуланд в разжигании конфликта на Украине.
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