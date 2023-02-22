Илон Маск обвинил Нуланд в эскалации конфликта на Украине

"Никто не продвигает эту войну сильнее Нуланд", - написал Маск в Twitter.

Нуланд ранее заявила, что Штаты считают "законными целями" для Украины российские военные объекты, расположенные на полуострове. Политик добавила, что Украина будет находиться в опасности до тех пор, пока Крым "как минимум не будет демилитаризован".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал Викторию Нуланд "главным провокатором напряженности", которая сложилась вокруг России и Украины на сегодняшний день.

