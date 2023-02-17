Захарова ответила на заявление Нуланд о Крыме

В саркастической манере Захарова заметила, что у Нуланд «не очень получается» эффективно и оперативно справляться с неопознанными объектами.

Дипломат подчеркнула, что Нуланд из-за своего поведения стала посмешищем.

Ранее Захарова удивилась желанию Нуланд наградить Нобелевской премией за уход России с территории Украины главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщило агентство НСН.

