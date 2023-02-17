Захарова ответила на заявление Нуланд о Крыме
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд должна заниматься «белыми шарами и НЛО», а не надеяться на проигрыш России в конфликте между Москвой и Киевом и подстрекать украинские власти к атакам Крыма. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, трансляция мероприятия доступна на YouTube.
В саркастической манере Захарова заметила, что у Нуланд «не очень получается» эффективно и оперативно справляться с неопознанными объектами.
Дипломат подчеркнула, что Нуланд из-за своего поведения стала посмешищем.
Ранее Захарова удивилась желанию Нуланд наградить Нобелевской премией за уход России с территории Украины главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщило агентство НСН.
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