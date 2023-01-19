Американские власти выделят $125 на поддержку энергосистемы Украины
Власти Соединенных Штатов дополнительно выделят 125 млн долларов для помощи Украине, сообщает The Associated Press.
Средства пойдут на поддержку энергосистемы и инфраструктуры страны. Глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр объявила о финансировании на встрече с супругой украинского президента Еленой Зеленской в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Деньги также будут использованы для обеспечения резервного питания киевских систем водоснабжения и централизованного теплоснабжения, на пополнение запасов газовых турбин, трансформаторов и другого жизненно важного энергетического оборудования.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дефицит энергоресурсов в Киеве составляет 30%, а коллапс инфраструктуры в городе может произойти в любой момент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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