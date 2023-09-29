Американские конгрессмены проголосовали против исключения помощи Киеву
Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов проголосовала против исключения помощи Киеву из бюджета Госдепартамента на предстоящий год, сообщает РИА Новости.
Поправка конгрессвумен Марджори Тейлор Грин была отклонена. Против нее высказались 342 членов нижней палаты, «за» - 90 законодателей. Инициатива запрещала финансирование Украины в рамках бюджетных ассигнований на деятельность Госдепа и иностранную помощь в следующем году.
Ранее Палата представителей Конгресса США не приняла две поправки к проекту американского оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается 1 октября, предусматривающие сокращение помощи Украине со стороны Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru