Поправка конгрессвумен Марджори Тейлор Грин была отклонена. Против нее высказались 342 членов нижней палаты, «за» - 90 законодателей. Инициатива запрещала финансирование Украины в рамках бюджетных ассигнований на деятельность Госдепа и иностранную помощь в следующем году.

Ранее Палата представителей Конгресса США не приняла две поправки к проекту американского оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается 1 октября, предусматривающие сокращение помощи Украине со стороны Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

