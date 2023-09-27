В Конгрессе США призвали положить конец конфликту на Украине
27 сентября 202303:02
Конфликту вокруг Украины пришло время положить конец, сообщила член Палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
По ее словам, этой стране нужен мир. Как отметила законодатель, конгрессмены продолжают «выписывать чеки и посылать их на Украину» и «не слушают американский народ», которому важна своя граница и своя безопасность.
Ранее Грин назвала помощь Украине позором для США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru