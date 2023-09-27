В Конгрессе США призвали положить конец конфликту на Украине

Конфликту вокруг Украины пришло время положить конец, сообщила член Палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Конгрессвумен Грин призвала рассмотреть возможность импичмента Байдена

По ее словам, этой стране нужен мир. Как отметила законодатель, конгрессмены продолжают «выписывать чеки и посылать их на Украину» и «не слушают американский народ», которому важна своя граница и своя безопасность.

Ранее Грин назвала помощь Украине позором для США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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