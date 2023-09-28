Американские конгрессмены отклонили предложения по сокращению помощи Украине

Палата представителей Конгресса США не приняла две поправки к проекту американского оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается 1 октября, предусматривающие сокращение помощи Украине со стороны Вашингтона, сообщает ТАСС.

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Конгрессмены добивались полного прекращения выделения бюджетных средств на военную помощь Киеву. Поправку поддержали 93 члена нижней палаты Конгресса, 339 проголосовали против.

Также не нашло поддержки предложение об исключении из проекта оборонного бюджета пункта о выделении Киеву $300 млн помощи.

Ранее стало известно, что спикер Маккарти не хочет выводить средства из бюджета Пентагона на обучение украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
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