Алаудинов заявил о десятках иностранных инструкторов ВСУ в Судже

«Они фиксируются не на передовой, мы фиксируем их появление в районе Суджи», — сказал он.

По словам Алаудинова, там находятся несколько десятков иностранных инструкторов.

Ранее сообщалось, что часть украинских военных были отрезаны от основных подразделений ВСУ в Курской области и оказались в окружении. ВСУ стянули на этот участок резервы, в частности, с Донецкого направления, передает «Радиоточка НСН».

