Алаудинов заявил о десятках иностранных инструкторов ВСУ в Судже
Появление иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировали в районе Суджи в Курской области. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в разговоре с ТАСС.
«Они фиксируются не на передовой, мы фиксируем их появление в районе Суджи», — сказал он.
По словам Алаудинова, там находятся несколько десятков иностранных инструкторов.
Ранее сообщалось, что часть украинских военных были отрезаны от основных подразделений ВСУ в Курской области и оказались в окружении. ВСУ стянули на этот участок резервы, в частности, с Донецкого направления, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru