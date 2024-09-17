Алаудинов заявил о десятках иностранных инструкторов ВСУ в Судже

Появление иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировали в районе Суджи в Курской области. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в разговоре с ТАСС.

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«Они фиксируются не на передовой, мы фиксируем их появление в районе Суджи», — сказал он.

По словам Алаудинова, там находятся несколько десятков иностранных инструкторов.

Ранее сообщалось, что часть украинских военных были отрезаны от основных подразделений ВСУ в Курской области и оказались в окружении. ВСУ стянули на этот участок резервы, в частности, с Донецкого направления, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУКурская Область

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