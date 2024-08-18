Алаудинов: ВСУ активно сдаются в плен

Военнослужащие Украины начали активно сдаваться в плен в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

На Курском направлении сдались в плен более 20 боевиков ВСУ

По его словам, на всех участках, где противник пытается прорвать участок и где находится спецназ «Ахмат» и смежные подразделения, враг активно уничтожается, на каждом участке начали брать пленных. Алаудинов отметил, что резервы противника истощаются.

Ранее Минобороны РФ заявило о сдаче в плен 57 военных ВСУ за неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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