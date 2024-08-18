Алаудинов: ВСУ активно сдаются в плен
18 августа 202404:03
Военнослужащие Украины начали активно сдаваться в плен в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.
По его словам, на всех участках, где противник пытается прорвать участок и где находится спецназ «Ахмат» и смежные подразделения, враг активно уничтожается, на каждом участке начали брать пленных. Алаудинов отметил, что резервы противника истощаются.
Ранее Минобороны РФ заявило о сдаче в плен 57 военных ВСУ за неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов: ВСУ активно сдаются в плен
- СМИ: Тысячи британцев обратились за выплатами из-за осложнений от вакцин
- Маск заявил, что в США наступит массовый голод из-за плана Харрис
- Минобороны РФ: Украина готовит провокацию на Курской АЭС
- Глава немецкого журнала Compact назвал себя сторонником Путина
- На Землю обрушилась магнитная буря
- В Москве произошла массовая драка с подростками
- Мощное землетрясение произошло на Камчатке
- В АТОР назвали ТОП-3 зарубежных направлений для путешествия осенью
- Семья Мэттью Перри выпустила заявление после арестов обвиняемых
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru