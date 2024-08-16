Минобороны РФ заявило о сдаче в плен 57 военных ВСУ за неделю
Министерство обороны России заявило о сдаче в плен в течении недели 57 бойцов Вооруженных сил Украины. Речь идёт о событиях на линии боевого соприкосновения, уточнили в ведомстве.
По информации Минобороны, в общей сложности ВСУ за неделю в зоне специальной военной операции потеряли до 14560 военных убитыми и ранеными. Также российские силы уничтожили за это время три самоходные установки зенитных ракетных комплексов Patriot и «Бук-М1».
Кроме того, удалось поразить семь пусковых установок реактивных систем залпового огня и 34 орудия полевой артиллерии. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 16 августа Минобороны РФ распространило видео с пленным бойцом ВСУ, который рассказал о большом числе погибших украинских военных при атаке на Курскую область.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru