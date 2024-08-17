На Курском направлении сдались в плен более 20 боевиков ВСУ

Более 20 военных из украинской 22-й отдельной механизированной бригады сдались в плен российским силам в районе населенного пункта Комаровка в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур РФ.

«Двадцать четыре военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен... близ села Комаровка», — заявил собеседник агентства.

Для сдачи бойцы ВСУ использовали специально созданный Telegram-канал, через который они вышли на связь.

Ранее Минобороны России заявило о сдаче 57 украинских военных в плен в течение недели на линии боевого соприкосновения.

