Алаудинов: Воюющие в зоне СВО подразделения ВСУ «тают на глазах»

Военные украинской армии, которые участвуют в боях в зоне проведения спецоперации, подготовлены очень слабо, в результате чего подразделения несут огромные потери. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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Он отметил, что выживших солдат выводят, заменяя их подразделениями бойцов, укомплектованных за счет мобилизованных граждан, «схваченных» на улицах за последние полгода. По словам Алаудинова, таким образом Киев занимается уничтожением мужской части народа Украины.

«ВСУ собирают людей, вооружают, закидывают. Эти подразделения тают у них на глазах, потому что несут очень серьезные потери», — заявил он в разговоре с ТАСС.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН отметил, что взятие Угледара – это вопрос не месяцев, а ближайшая перспектива. По его словам, в населенном пункте создается «огневой мешок», группировка ВСУ будет уничтожена или взята в плен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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