Алаудинов: Клещеевка под Артемовском находится под контролем России

Клещеевка под Артемовском находится полностью под контролем РФ, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, передает РИА Новости.

По его словам, российские силы держат линию от Клещеевки вниз до Курдюмовки.

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Днем ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что юго-западнее Артемовска, под Клещеевкой, идут ожесточенные бои. Он отметил, что украинские военные продолжают попытки занять высоты в районе Клещеевки. По словам Марочко, у ВСУ нет снарядного голода: плотность и интенсивность обстрелов высокая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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