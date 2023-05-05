Алаудинов заявил, что у «Ахмата» хватит боеприпасов для наступления

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что у возглавляемых им подразделений достаточно боеприпасов для наступления. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Пригожин: ЧВК «Вагнер» продвинулась в Артемовске до 170 метров

По его словам, «сверхъестественного» количества боеприпасов нет, но их достаточно для обороны и наступления.

«Нет повода для того, чтобы мы бросались в какую-то панику», - подчеркнул командир «Ахмата».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об уходе группы из Артемовска (Бахмут) 10 мая. Он попросил Министерство обороны взять город под свой контроль.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о готовности подразделений «Ахмата» занять позиции «музыкантов», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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