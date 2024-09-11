Алаудинов рассказал о роли иностранных ЧВК в атаке ВСУ на Курскую область
11 сентября 202406:02
Представители западных частных военных компаний заводили военнослужащих Вооруженных сил Украины в Курскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат», генерал-майора Апти Алаудинова.
По его словам, операция прорабатывалась комитетом штабов НАТО. Среди представителей иностранных ЧВК были реальные служащие войск НАТО, отметил Алаудинов.
Ранее он заявил, что ВСУ несут потери в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru