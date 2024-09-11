Алаудинов рассказал о роли иностранных ЧВК в атаке ВСУ на Курскую область

Апти Алаудинов: Украинских диверсантов в Курскую область заводили представители западных ЧВК Владимир Путин: США наращивают военное присутствие у российских границ Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области Дональд Трамп подтвердил своё намерение прекратить конфликт на Украине Два американских космических туриста готовятся к выходу в открытый космос Письмо Альберта Эйнштейна президенту США Франклину Рузвельту продано на аукционе