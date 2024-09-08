Алаудинов предупредил Европу о последствиях из-за атак ВСУ на Курскую АЭС
Катастрофа, которая может возникнуть из-за атак украинских войск на Курскую атомную электростанцию, коснется Европы. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Видео опубликовано в Telegram-канале подразделения.
По его словам, возможная катастрофа коснется прежде всего Европы. Алаудинов заявил, что Евросоюз идет на поводу США и провоцирует ядерную катастрофу.
Как отметил командир «Ахмата», политика США ведет мир к третьей мировой войне.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев предупредил о росте угрозы безопасности на атомных объектах страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru