Алаудинов предупредил Европу о последствиях из-за атак ВСУ на Курскую АЭС

Катастрофа, которая может возникнуть из-за атак украинских войск на Курскую атомную электростанцию, коснется Европы. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Видео опубликовано в Telegram-канале подразделения.

Су-34 поразил скопление личного состава ВСУ в Курской области

По его словам, возможная катастрофа коснется прежде всего Европы. Алаудинов заявил, что Евросоюз идет на поводу США и провоцирует ядерную катастрофу.

Как отметил командир «Ахмата», политика США ведет мир к третьей мировой войне.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев предупредил о росте угрозы безопасности на атомных объектах страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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