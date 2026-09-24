Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных

Отмечается, что в числе помилованных 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности.

«Все они подали ходатайства о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 10 человек из 15 помилованных - женщины.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет политзаключённых, так как в законодательстве республики нет такой статьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».