Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осуждённых. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Отмечается, что в числе помилованных 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности.
«Все они подали ходатайства о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни», - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что 10 человек из 15 помилованных - женщины.
Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет политзаключённых, так как в законодательстве республики нет такой статьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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