Ранее Дональд Трамп стал первым за 60 лет президентом США, лично встретившим главу другого государства у трапа самолёта. По мнению Матвейчева, это была попытка психологического воздействия на Си Цзиньпина, которая вряд ли увенчается успехом.

Парламентарий указал, что поведение Трампа, вероятно, связано с желанием Вашингтона получить от Пекина помощь в вопросах Ирана, России, Тайваня и другими. Однако Си Цзиньпин - опытный политик, который наверняка помнит о том, что американский лидер несколь дней назад подписал закон о санкциях против стран, помогающих Москве.

«В отличие от дикарей на островах, которые меняли на стеклянные бусы реальные активы, Си Цзиньпин такого делать не будет», - заключил Матвейчев.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь раскритиковал закон о так называемых «адских санкциях» в отношении России, указав, что Пекин последовательно выступает против экстерриториальной юрисдикции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

