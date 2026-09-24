В Госдуме заявили, что Си Цзиньпин не поведётся на помпезный приём в США
Китайский лидер Си Цзиньпин вряд ли поведётся на всю «мишуру», которой его осыпали во время торжественной встречи в США. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.
Ранее Дональд Трамп стал первым за 60 лет президентом США, лично встретившим главу другого государства у трапа самолёта. По мнению Матвейчева, это была попытка психологического воздействия на Си Цзиньпина, которая вряд ли увенчается успехом.
Парламентарий указал, что поведение Трампа, вероятно, связано с желанием Вашингтона получить от Пекина помощь в вопросах Ирана, России, Тайваня и другими. Однако Си Цзиньпин - опытный политик, который наверняка помнит о том, что американский лидер несколь дней назад подписал закон о санкциях против стран, помогающих Москве.
«В отличие от дикарей на островах, которые меняли на стеклянные бусы реальные активы, Си Цзиньпин такого делать не будет», - заключил Матвейчев.
Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь раскритиковал закон о так называемых «адских санкциях» в отношении России, указав, что Пекин последовательно выступает против экстерриториальной юрисдикции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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