Схема субдилерства — стандартная практика для телеком-рынка, к этой категории можно отнести и франчайзи операторов. Сейчас этот институт оказался под ударом из-за борьбы с фродом, однако перекладывать всю вину на субдилеров в корне неверно, заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В третий пакет по борьбе с кибермошенничеством может войти мера, запрещающая субдилерскую схему продажи сим-карт, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минцифры. Это означает, что физлица и индивидуальные предприниматели не смогут заключать договоры об оказании услуг связи от имени оператора. Министерство собирается оставить право на распространение сим-карт только за прямыми дилерами операторов связи.

Запрет субдилеров не решит проблему мошенничества, но убьет конкуренцию, считает Муртазин.

«Нельзя считать субдилеров виновниками всех смертных грехов. Сегодня в индустрии выстроена жесткая система проверки паспортных данных, и сим-карты не раздаются просто так. До тех пор, пока есть теневой спрос и деньги, мы будем сталкиваться со злоупотреблениями. Из-за ограничений вырастет лишь стоимость "серых" сим-карт и вознаграждение для нечистоплотных сотрудников, которые хотят заработать на стороне. Риски станут выше, цена вырастет, но глобально ничего не изменится. Запрет субдилеров никак не снизит уровень мошенничества — он лишь искусственно сузит рынок», - рассказал цифровой аналитик.