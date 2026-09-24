Дилемма Раскольникова: Запрет субдилеров сим-карт не избавит от мошенников
Запрет субдилеров не остановит мобильное мошенничество, но разрушит рыночную конкуренцию и лишит связи жителей малых населенных пунктов, заявил НСН Эльдар Муртазин.
Схема субдилерства — стандартная практика для телеком-рынка, к этой категории можно отнести и франчайзи операторов. Сейчас этот институт оказался под ударом из-за борьбы с фродом, однако перекладывать всю вину на субдилеров в корне неверно, заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
В третий пакет по борьбе с кибермошенничеством может войти мера, запрещающая субдилерскую схему продажи сим-карт, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минцифры. Это означает, что физлица и индивидуальные предприниматели не смогут заключать договоры об оказании услуг связи от имени оператора. Министерство собирается оставить право на распространение сим-карт только за прямыми дилерами операторов связи.
Запрет субдилеров не решит проблему мошенничества, но убьет конкуренцию, считает Муртазин.
«Нельзя считать субдилеров виновниками всех смертных грехов. Сегодня в индустрии выстроена жесткая система проверки паспортных данных, и сим-карты не раздаются просто так. До тех пор, пока есть теневой спрос и деньги, мы будем сталкиваться со злоупотреблениями. Из-за ограничений вырастет лишь стоимость "серых" сим-карт и вознаграждение для нечистоплотных сотрудников, которые хотят заработать на стороне. Риски станут выше, цена вырастет, но глобально ничего не изменится. Запрет субдилеров никак не снизит уровень мошенничества — он лишь искусственно сузит рынок», - рассказал цифровой аналитик.
Попытки отрегулировать безопасность через запреты бизнес-моделей, по словам Муртазина, напоминают известную литературную дилемму.
«Это старая дилемма Раскольникова: если старушку убили топором, давайте запретим все топоры. Пытаясь так регулировать экономику, государство просто уничтожает конкуренцию. В итоге рынок скатится к подобию "социалистического соревнования", где каждый дилер будет получать фиксированную ставку за подключение абонента. При этом не будут учитываться ни качество этого абонента, ни уровень работы самого дилера. Устранение конкуренции всегда бьет по рынку: чем меньше у бизнеса возможностей для маневра, тем хуже он себя чувствует», - пояснил специалист.
Если исключить субдилеров из цепочки, структура продаж замкнется на крупных игроках, что отрежет от связи отдаленные уголки страны.
«У оператора связи сложная юридическая структура. На первом уровне находится собственная розница — формально другое юрлицо, работающее по договору. На втором уровне находятся франчайзи, которые получают право продавать услуги оператора по строго определенным правилам. Субдилеры же закрывают те зоны, где самому оператору работать экономически нерентабельно. Это могут быть депрессивные регионы или малые населенные пункты — условный Салехард, где оператору связи просто невыгодно содержать собственную розничную точку», - предупредил Муртазин.
Операторы постоянно совершенствуют систему защиты для борьбы с мошенниками, хотя находятся в уязвимом положении, поскольку по закону должны оказывать услуги связи всем своим пользователям. Об этом в беседе с НСН ранее заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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