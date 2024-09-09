Алаудинов: ВСУ несут потери в Курской области

За минувшие сутки украинские военные предприняли две попытки прорыва в Курской области, сообщил в Telegram генерал-майор Апти Алаудинов.

Алаудинов: ВСУ ежедневно перебрасывают в Курскую область новые силы

По его словам, эти действия были пресечены. «К нашей радости, ничего у противника не получилось. Противник несет очень большие потери», — заявил Алаудинов.

Отмечается, что ВСУ ежедневно несут потери, из-за чего «скоро устанут».

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ сменили тактику на курском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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