Обвинение запросило для экс-мэра Сочи Копайгородского 21 год колонии
Сторона обвинения запросило для обвиняемоготся в коррупционных преступлениях бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского 21 год колонии. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По версии следствия, с 2022 по 2024 год чиновник похитил два земельных участка в Сочи, общая стоимость которых составляет не менее 26 млн рублей. Также Копайгородского обвиняют в получении об бизнеса 248 млн рублей за покровительство.
Отмечается, что экс-мэр и его супруга Янина легализовали свыше 104 млн рублей, добытых преступным путём. Для Копайгородской, которая обвиняется в пособничестве и подкупе свидетелей, запросили 16 лет лишения свободы.
Ранее Хостинский районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество Копайгородского, его супруги и аффилированных лиц на сумму более 1,67 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Умерла бывшая жена Высоцкого актриса Марина Влади
- Родителям объяснили, как понять, что у ребенка проблемы в вузе
- Останина возмутилась опросником, где многодетность сочли признаком «соцриска»
- Глава СВР заявил о вмешательстве Запада в избирательную кампанию в России
- Экс-министр труда объяснил, о чем говорит повышение МРОТ
- В Госдуме заявили, что Си Цзиньпин не поведётся на помпезный приём в США
- Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных
- Дилемма Раскольникова: Запрет субдилеров сим-карт не избавит от мошенников
- Обвинение запросило для экс-мэра Сочи Копайгородского 21 год колонии
- В Санкт-Петербурге представили трейлер блокбастера «Черный шелк»