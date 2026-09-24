Обвинение запросило для экс-мэра Сочи Копайгородского 21 год колонии

По версии следствия, с 2022 по 2024 год чиновник похитил два земельных участка в Сочи, общая стоимость которых составляет не менее 26 млн рублей. Также Копайгородского обвиняют в получении об бизнеса 248 млн рублей за покровительство.

Отмечается, что экс-мэр и его супруга Янина легализовали свыше 104 млн рублей, добытых преступным путём. Для Копайгородской, которая обвиняется в пособничестве и подкупе свидетелей, запросили 16 лет лишения свободы.

Ранее Хостинский районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество Копайгородского, его супруги и аффилированных лиц на сумму более 1,67 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

