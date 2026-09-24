Экс-министр труда объяснил, о чем говорит повышение МРОТ

Повышение МРОТ — это не показатель здоровой экономики, так как эта сумма не обеспечивает минимальный набор для жизни, заявил НСН Сергей Калашников.

Повышение МРОТ еще не говорит о росте доходов, ведь многие люди получают зарплату не намного выше него, рассказал НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.

МРОТ в 2027 году вырастет на 6,8%, до 28935 рублей, сообщил глава министерства России Антон Силуанов. Калашникова не порадовали эти цифры.

Силуанов назвал размер МРОТ в 2027 году
«Повышение МРОТ — это не показатель здоровой экономики. Это минимальный стандарт, который защищает людей от проблем. В хорошей экономике вообще многого не нужно. Сегодня эта выплата стабильна, а число его получателей уменьшается. Повышение такого пособия говорит о том, что количество бедных растет, а мы боремся за инфляцию. Люди должны получать определенный объем благ, прежде всего, еду, одежду и жилье, на это надо 40-50 тысяч. То есть МРОТ не обеспечивает минимальный набор для жизни», — указал он.

Ранее Калашников заявил в пресс-центре НСН, что корень проблемы роста микрофинансовых организаций и черных кредиторов – в нежелании банков работать с небольшими займами.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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