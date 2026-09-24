Повышение МРОТ еще не говорит о росте доходов, ведь многие люди получают зарплату не намного выше него, рассказал НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.

МРОТ в 2027 году вырастет на 6,8%, до 28935 рублей, сообщил глава министерства России Антон Силуанов. Калашникова не порадовали эти цифры.