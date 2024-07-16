Алаудинов обвинил «Азов» в нарушении Женевских конвенций за расстрел бойца ВС РФ

По его словам, это является нарушением Женевской конвенции. Алаудинов отметил, что «сатанисты» «Азова» «изначально являются фашистами во всех своих проявлениях».

Ранее стало известно, что был убит безоружный раненый российский пленный, просивший оказать ему медицинскую помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

