Алаудинов обвинил «Азов» в нарушении Женевских конвенций за расстрел бойца ВС РФ

Расстрел военного России бойцами «Азова» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) не удивляет, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинова.

Захарова отреагировала на информацию о расстреле пленного бойца ВС РФ

По его словам, это является нарушением Женевской конвенции. Алаудинов отметил, что «сатанисты» «Азова» «изначально являются фашистами во всех своих проявлениях».

Ранее стало известно, что был убит безоружный раненый российский пленный, просивший оказать ему медицинскую помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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