СМИ: Бойцы ВСУ убили безоружного раненого российского пленного

Военнослужащие ВСУ убили безоружного раненого российского пленного, просившего оказать ему медицинскую помощь, сообщает газета The New York Times.

Над Курской и Белгородской областями уничтожили восемь дронов ВСУ

По данным издания, это далеко не единичный случай убийств российских пленных.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что во время боев за село Берестовое в Харьковской области больше 70 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Котенко
ТЕГИ:УбийствоСпецоперацияУкраинаВСУ

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