СМИ: Бойцы ВСУ убили безоружного раненого российского пленного

По данным издания, это далеко не единичный случай убийств российских пленных.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что во время боев за село Берестовое в Харьковской области больше 70 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

