СМИ: Бойцы ВСУ убили безоружного раненого российского пленного
6 июля 202416:21
Военнослужащие ВСУ убили безоружного раненого российского пленного, просившего оказать ему медицинскую помощь, сообщает газета The New York Times.
По данным издания, это далеко не единичный случай убийств российских пленных.
Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что во время боев за село Берестовое в Харьковской области больше 70 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Бойцы ВСУ убили безоружного раненого российского пленного
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru