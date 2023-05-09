Активисты подполья: бойцам ВСУ раздают психотропные препараты

Командиры украинской армии раздают бойцам психотропные препараты, чтобы снизить ощущение паники после ударов российской армии «Солнцепеком», сообщает РИА Новости со ссылкой на активиста подполья из Николаева.

«Делают зомби»: Зачем украинских солдат пичкают наркотиками

По его словам, в Вооруженных силах Украины применяются американские таблетки без маркировки. Также украинские военные нюхают «Фен», после чего у них пропадает чувство усталости и начинается прилив сил.

Спустя три месяца у военных солдат начинаются проблемы с сосудами, давлением.

Ранее нарколог рассказал об эффекте наркотиков в боевых действиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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