Активисты подполья: бойцам ВСУ раздают психотропные препараты

По его словам, в Вооруженных силах Украины применяются американские таблетки без маркировки. Также украинские военные нюхают «Фен», после чего у них пропадает чувство усталости и начинается прилив сил.

Спустя три месяца у военных солдат начинаются проблемы с сосудами, давлением.

Ранее нарколог рассказал об эффекте наркотиков в боевых действиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

