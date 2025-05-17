На Кубани природный парк «Анапская пересыпь» закрыли для посетителей

Уточняется, что особо охраняемую природную территорию закрыли для свободного посещения по рекомендации учёных, которые указали на необходимость проведения исследований по восстановлению экосистем парка и «работ по приведению в порядок загрязнённой территории».

«Запрет касается всей Бугазской косы, а также береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской», - говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить продажу одноразовых мангалов ради защиты природы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».