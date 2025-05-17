На Кубани природный парк «Анапская пересыпь» закрыли для посетителей

Прогулки и отдых, а также заезд на машинах, запретили в природном парке «Анапская пересыпь». Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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Уточняется, что особо охраняемую природную территорию закрыли для свободного посещения по рекомендации учёных, которые указали на необходимость проведения исследований по восстановлению экосистем парка и «работ по приведению в порядок загрязнённой территории».

«Запрет касается всей Бугазской косы, а также береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской», - говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить продажу одноразовых мангалов ради защиты природы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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