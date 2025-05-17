Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Подмосковье

Жёсткую посадку совершил в Подмосковье частный вертолёт Robinson R66. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в Одинцовском районе, вертолёт завалился на бок и получил механические повреждения.

«Пилот не пострадал, ущерб устанавливается», - говорится в сообщении.

Ранее глава испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар и его семья погибли при падении вертолёта в реку Гудзон в Нью-Йорке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Alec Wilson/https://ru.wikipedia.org
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