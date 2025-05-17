Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Подмосковье
17 мая 202515:34
Жёсткую посадку совершил в Подмосковье частный вертолёт Robinson R66. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в Одинцовском районе, вертолёт завалился на бок и получил механические повреждения.
«Пилот не пострадал, ущерб устанавливается», - говорится в сообщении.
Ранее глава испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар и его семья погибли при падении вертолёта в реку Гудзон в Нью-Йорке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru