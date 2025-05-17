Эрдоган заявил об обнаружении газового месторождения в Черном море
17 мая 202515:00
В Чёрном море было обнаружено газовое месторождение с запасами в 75 миллиардов кубометров. Об этом в ходе своего выступления в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, запасы газа на месторождении Гёктепе-3 были обнаружены «после 49 дней бурения и тестов».
«Стоимость запасов оценивается в 30 млрд долларов», - заключил турецкий лидер.
Ранее Еврокомиссия представила план поэтапного и согласованного отказа от российских газа, нефти и атомного топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru