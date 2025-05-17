Дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на электроподстанцию в Рыльске

Уголовное дело по статье «Теракт» было возбуждено после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на электроподстанцию в Рыльске Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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По данным следствия, вечером 16 мая украинские военные совершили сброс взрывного устройства на электроподстанцию, использовав для этого беспилотник. В результате удара был повреждён трансформатор, местные жители остались без электричества.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все лица, причастные к данному преступлению», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Алешках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
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