Дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на электроподстанцию в Рыльске
Уголовное дело по статье «Теракт» было возбуждено после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на электроподстанцию в Рыльске Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным следствия, вечером 16 мая украинские военные совершили сброс взрывного устройства на электроподстанцию, использовав для этого беспилотник. В результате удара был повреждён трансформатор, местные жители остались без электричества.
«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все лица, причастные к данному преступлению», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Алешках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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