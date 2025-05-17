Хинштейн: Ущерб курским агропредприятиям от атак ВСУ оценили в 90 млрд рублей
В Курской области в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) был пострадали более 160 предприятий агропромышленного комплекса. Об этом в эфире телеканала «России 24» заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сумма ущерба составляет более 90 млрд рублей», - уточнил он.
По его словам, областные власти уже работают над решением проблемы совместно с российским кабмином, на выплату компенсаций за утрату поголовья сельхозживотных уже было выделено 2,5 млрд рублей.
Ранее врио заместителя губернатора Курской области Артём Демидов заявил, что из-за боевых действий в Курской области пострадали 72 объекта культурного наследия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru