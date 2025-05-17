Хинштейн: Ущерб курским агропредприятиям от атак ВСУ оценили в 90 млрд рублей

В Курской области в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) был пострадали более 160 предприятий агропромышленного комплекса. Об этом в эфире телеканала «России 24» заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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«Сумма ущерба составляет более 90 млрд рублей», - уточнил он.

По его словам, областные власти уже работают над решением проблемы совместно с российским кабмином, на выплату компенсаций за утрату поголовья сельхозживотных уже было выделено 2,5 млрд рублей.

Ранее врио заместителя губернатора Курской области Артём Демидов заявил, что из-за боевых действий в Курской области пострадали 72 объекта культурного наследия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hinshtein
ТЕГИ:СпецоперацияСельское ХозяйствоИмуществоКурская ОбластьАлександр Хинштейн

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