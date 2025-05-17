Лавров и Рубио обсудили российско-украинскую встречу в Стамбуле
Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров и Госсекретарь США Марко Рубио по телефону обсудили российско-украинскую встречу в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
Российский министр отметил позитивную роль Вашингтона в том, что Украина принял предложение президента РФ о возобновлении стамбульских переговоров, а также подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американской администрацией в этом вопросе.
Рубио, в свою очередь, приветствовал договоренности сторон об обмене военнопленными, а также подготовку видения условий, которые Киев и Москва считают необходимыми для выхода на перемирие.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Ранее глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что Украина и Россия могут обменяться пленными по формуле «1000 на 1000», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru