Лавров и Рубио обсудили российско-украинскую встречу в Стамбуле

Российский министр отметил позитивную роль Вашингтона в том, что Украина принял предложение президента РФ о возобновлении стамбульских переговоров, а также подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американской администрацией в этом вопросе.

Рубио, в свою очередь, приветствовал договоренности сторон об обмене военнопленными, а также подготовку видения условий, которые Киев и Москва считают необходимыми для выхода на перемирие.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что Украина и Россия могут обменяться пленными по формуле «1000 на 1000», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

