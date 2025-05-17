Глава Минкульта возглавит делегацию РФ на церемонии интронизации папы Льва XIV

Российскую делегацию на церемонии интронизации папы римского Льва XIV возглавит министр культуры РФ Ольга Любимова. Об этом говорится в списке, который опубликовала служба печати Святого престола.

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Торжественная месса по случаю начала понтификата пройдёт на площади Святого Петра в Ватикане. Начало в 11:00 мск 18 мая.

Отмечается, что перед церемонией интронизации священнослужитель встретится с дипкорпусом и с международными журналистами.

Ранее в Ватикане завершился конклав, в ходе которого был избран новый папа римский. Им стал кардинал Роберт Франсис Прево из США, принявший имя Лев XIV, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
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