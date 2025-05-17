Глава Минкульта возглавит делегацию РФ на церемонии интронизации папы Льва XIV

Торжественная месса по случаю начала понтификата пройдёт на площади Святого Петра в Ватикане. Начало в 11:00 мск 18 мая.

Отмечается, что перед церемонией интронизации священнослужитель встретится с дипкорпусом и с международными журналистами.

Ранее в Ватикане завершился конклав, в ходе которого был избран новый папа римский. Им стал кардинал Роберт Франсис Прево из США, принявший имя Лев XIV, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

