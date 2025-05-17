Рэйф Файнс сыграет Кориолана Сноу в новых «Голодных играх»
Роль президента-диктатора Панема Кориолана Сноу в фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы» сыграет британский актёр Рэйф Файнс. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Как отметила продюсер картины Нина Джейкобсон, звезда лент «Список Шиндлера», «Гарри Поттер», «Отель «Гранд Будапешт» и других, идеально исполнит роль одного из главных персонажей истории Сьюзен Коллинз.
«Мы хотели почтить память Дональда Сазерленда, пригласив одного из величайших актёров этого поколения... Работа с Рэйфом давно была в моём списке желаний... Так волнительно приветствовать его в «Голодных играх», - подчеркнула она.
Действие в фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы» развернётся за 24 года до событий трилогии о Китнисс Эвердин. Лента расскажет о 50-х «Голодных играх» и их победителе Хеймитче Эбернете. В оригинальном фильме его сыграл Вуди Харрельсон, а в новом проекте роль досталась автсралийскому актёру Джозефу Зада.
Ранее Файнс заявил, что с удовольствием вернулся бы к роли Волан-де-Морта в проектах о Гарри Поттере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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